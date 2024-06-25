"Я видел всё": Пострадавший рассказал об ужасе удара по Севастополю

Обстрел ВСУ пляжа в Севастополе напоминал жуткое побоище. Об этом рассказал один из пострадавших Виталий Чумаченко.

Виталий Чумаченко рассказал, как пострадал при атаке ВСУ на пляж в Севастополе. Видео © Телеканал "Звезда"

"Я видел всё. Мы уже собрались домой идти, это было 12:30 дня. Жена захотела пойти искупаться, а я пошёл к машине. Был сильный взрыв над парком. Потом эта ракета падает в воду, и с неё — такие шарики. А я сижу, и этот шарик метрах в трёх от меня падает. Я думаю уходить в сторону. Он бьётся, подскакивает и в воздухе взрывается. Меня догнало", — рассказал Чумаченко в беседе с телеканалом "Звезда".

На пляже началась паника: люди кричали и пытались найти своих детей, отметил пострадавший. По его словам, медики быстро прибыли на место инцидента и оперативно помогали раненым. Мужчина поблагодарил врачей за быстрое оказание помощи.

Чумаченко добавил, что всех пострадавших госпитализировали. Он ехал вместе с женщиной, которая повредила ногу. По приезде в больницу им сделали рентген, медики развернули операционные. Мужчина назвал своё состояние плохим — в голове до сих пор звучат крики.