"Я видел всё": Пострадавший рассказал об ужасе удара по Севастополю
Пострадавший в Севастополе мужчина сравнил ракетную атаку ВСУ на пляж с побоищем
Пляж в Севастополе после атаки ВСУ. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко
Обстрел ВСУ пляжа в Севастополе напоминал жуткое побоище. Об этом рассказал один из пострадавших Виталий Чумаченко.
Виталий Чумаченко рассказал, как пострадал при атаке ВСУ на пляж в Севастополе. Видео © Телеканал "Звезда"
"Я видел всё. Мы уже собрались домой идти, это было 12:30 дня. Жена захотела пойти искупаться, а я пошёл к машине. Был сильный взрыв над парком. Потом эта ракета падает в воду, и с неё — такие шарики. А я сижу, и этот шарик метрах в трёх от меня падает. Я думаю уходить в сторону. Он бьётся, подскакивает и в воздухе взрывается. Меня догнало", — рассказал Чумаченко в беседе с телеканалом "Звезда".
На пляже началась паника: люди кричали и пытались найти своих детей, отметил пострадавший. По его словам, медики быстро прибыли на место инцидента и оперативно помогали раненым. Мужчина поблагодарил врачей за быстрое оказание помощи.
Чумаченко добавил, что всех пострадавших госпитализировали. Он ехал вместе с женщиной, которая повредила ногу. По приезде в больницу им сделали рентген, медики развернули операционные. Мужчина назвал своё состояние плохим — в голове до сих пор звучат крики.
"Дети бедные. Страшно. Главное, что все побежали с пляжа наверх и именно эту прибрежную зону накрыло", — отметил Чумаченко.
Напомним, 23 июня ВСУ нанесли удар американскими ракетами ATACMS по Севастополю. По последним данным, жертвами украинской атаки стали четыре человека, двое из них дети. Пострадали 153. МЧС РФ доставило спецбортом в Москву 22 пострадавших, среди них 12 несовершеннолетних. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что состояние отправленных в столицу 11 человек оценивается как тяжёлое. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что для помощи пострадавшим от атаки ВСУ на Севастополь хватает средств.