Воздушные силы Украины за сутки потеряли два истребителя МиГ-29 в результате действий российской ПВО. За СВО Киев лишился 615 самолётов и 276 вертолётов, сообщает Минобороны РФ.

"Средствами ПВО сбито два самолёта МиГ-29 Воздушных сил Украины, 62 БПЛА, четыре зенитные управляемые ракеты Patriot производства США и два реактивных снаряда HIMARS производства США. Всего с начала проведения СВО уничтожены: 615 самолётов, 276 вертолётов, 26 704 БПЛА", — сказано в сводке ведомства.