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Регион
27 июня, 10:20

Воздушные силы Украины за сутки потеряли два истребителя

Российские силы за сутки сбили два украинских самолёта МиГ-29 и 62 БПЛА

МиГ-29 Воздушных сил ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr Vorobiov

МиГ-29 Воздушных сил ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr Vorobiov

Воздушные силы Украины за сутки потеряли два истребителя МиГ-29 в результате действий российской ПВО. За СВО Киев лишился 615 самолётов и 276 вертолётов, сообщает Минобороны РФ.

"Средствами ПВО сбито два самолёта МиГ-29 Воздушных сил Украины, 62 БПЛА, четыре зенитные управляемые ракеты Patriot производства США и два реактивных снаряда HIMARS производства США. Всего с начала проведения СВО уничтожены: 615 самолётов, 276 вертолётов, 26 704 БПЛА", — сказано в сводке ведомства.

Также за сутки ВСУ не досчитались 533 ЗРК, 16 439 танков и других боевых бронированных машин, 1356 боевых машин РСЗО, 10 963 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 23 008 единиц специальной военной автомобильной техники.

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К слову, ВСУ теряют военную технику не только из-за ударов Российской армии. Ранее уроженец города Сватово (ЛНР) Максим Лихачёв решил сдаться ВС РФ и прихватил с собой танк Т-64. Эффектный побег военнослужащего и его приём на российской стороне попали на видео. После этого он призвал сослуживцев поднять штыки против киевского режима. Лихачёв назвал действия нынешних властей Незалежной геноцидом и подал документы, чтобы получить российское гражданство.

Андрей Бражников
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