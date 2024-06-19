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Опубликовано 19 июня 2024, 08:03

Угнавший танк Т-64 бывший боец ВСУ подал документы на гражданство РФ

Максим Лихачёв. Обложка © ТАСС / Галина Зверева

Максим Лихачёв. Обложка © ТАСС / Галина Зверева

Бывший боец ВСУ Максим Лихачёв, который перешёл на сторону РФ на танке Т-64, уже подал документы, чтобы получить российское гражданство. Об этом рассказали в силовых структурах ДНР в беседе с ТАСС.

"Максим Лихачёв подал документы на получение российского паспорта", — сообщает источник.

Как уточняется, в течение нескольких недель документы Лихачёва уже будут готовы.

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Ранее сообщалось, что уроженец города Сватово (ЛНР) Максим Лихачёв решил сдаться ВС РФ и прихватил с собой настоящий танк Т-64. Эффектный побег военнослужащего и его приём на российской стороне попали на видео. После этого он призвал сослуживцев поднять штыки против киевского режима. Лихачёв назвал действия нынешних властей Незалежной геноцидом.

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Николай Рюмин
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