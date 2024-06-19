Угнавший танк Т-64 бывший боец ВСУ подал документы на гражданство РФ

Бывший боец ВСУ Максим Лихачёв, который перешёл на сторону РФ на танке Т-64, уже подал документы, чтобы получить российское гражданство. Об этом рассказали в силовых структурах ДНР в беседе с ТАСС.

"Максим Лихачёв подал документы на получение российского паспорта", — сообщает источник.

Как уточняется, в течение нескольких недель документы Лихачёва уже будут готовы.