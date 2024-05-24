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Регион
24 мая, 10:41

Украинский военный угнал танк Т-64 и прямо на нём перешёл на российскую сторону

Военнослужащий 119-й бригады ВСУ Максим Лихачёв угнал танк Т-64, чтобы на нём приехать на российские позиции и сдаться в плен Армии РФ. Историю украинского бойца рассказал военкор Даниил Безсонов, выложив соответствующее видео.

Украинский военный угнал танк Т-64 и прямо на нём перешёл на российскую сторону. Видео © Телеграм / Неофициальный Безсонов

39-летний Максим Лихачёв воевал за ВСУ на Донецком направлении. Осенью 2022 года он вернулся на Украину из Польши и с октября заступил на службу. За это время он сменил несколько подразделений. Осенью прошлого года Лихачёв перешёл из 101-й бригады ВСУ в 110-ю, а в феврале 2024 года — в 119-ю бригаду ВСУ. В определённый момент он решил перейти на российскую сторону, а для безопасности задуманного решил взять с собой трофей — танк Т-64.

Уроженец города Сватово ЛНР начал "операцию" по предварительной договорённости с российскими бойцами. Украинских военных ничего не насторожило — для них всё выглядело как обычный боевой выход танка. На российских позициях его встретили словами: "Живой? Всё хорошо? Всё, новая жизнь начинается".

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Раненый солдат ВСУ пел гимн России, пока наш спецназовец выносил его с поля боя на плечах. Эпичное видео

Ранее Life.ru рассказывал о том, как в плен к российским бойцам попал офицер Французского легиона, сражавшийся за ВСУ. Его захватили после сражения около Клещеевки в ДНР. Журналисты сообщили, что француз находится в критическом состоянии из-за тяжёлых ранений, полевые врачи пытаются спасти ему жизнь — не исключено, что он может обладать важной для ВС РФ информацией. Кроме того, есть основания полагать, что украинские "братья по оружию" пытались добить офицера, чтобы тот не попал в российский плен.

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Андрей Бражников
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