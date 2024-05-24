Военнослужащий 119-й бригады ВСУ Максим Лихачёв угнал танк Т-64, чтобы на нём приехать на российские позиции и сдаться в плен Армии РФ. Историю украинского бойца рассказал военкор Даниил Безсонов, выложив соответствующее видео.

Украинский военный угнал танк Т-64 и прямо на нём перешёл на российскую сторону. Видео © Телеграм / Неофициальный Безсонов

39-летний Максим Лихачёв воевал за ВСУ на Донецком направлении. Осенью 2022 года он вернулся на Украину из Польши и с октября заступил на службу. За это время он сменил несколько подразделений. Осенью прошлого года Лихачёв перешёл из 101-й бригады ВСУ в 110-ю, а в феврале 2024 года — в 119-ю бригаду ВСУ. В определённый момент он решил перейти на российскую сторону, а для безопасности задуманного решил взять с собой трофей — танк Т-64.

Уроженец города Сватово ЛНР начал "операцию" по предварительной договорённости с российскими бойцами. Украинских военных ничего не насторожило — для них всё выглядело как обычный боевой выход танка. На российских позициях его встретили словами: "Живой? Всё хорошо? Всё, новая жизнь начинается".