Офицер французского легиона, сражавшийся на стороне Вооружённых сил Украины, был захвачен в плен российскими бойцами в боях в районе Клещеевки в Донецкой Народной Республике. Об этом пишет издание "Военное дело".

По сведениям журналистов, состояние пленного офицера критическое из-за ранений. В настоящее время российские полевые врачи прилагают все усилия для его спасения. Сохранить ему жизнь особенно важно, поскольку французский легионер может стать ценным источником информации. Эти данные подтверждает телеграм-канал "Сводки и аналитика СВО (Резерв)", который отмечает, что наёмника пытались добить украинские "товарищи".