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Регион
24 мая, 05:34
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Армия России взяла в плен офицера французского легиона. ВСУ пытались добить его пулей в сердце

СМИ: Офицер французского легиона попал в плен ВС России в бою под Клещеевкой

Бойцы Французского иностранного легиона. Обложка © Légion étrangère

Бойцы Французского иностранного легиона. Обложка © Légion étrangère

Офицер французского легиона, сражавшийся на стороне Вооружённых сил Украины, был захвачен в плен российскими бойцами в боях в районе Клещеевки в Донецкой Народной Республике. Об этом пишет издание "Военное дело".

По сведениям журналистов, состояние пленного офицера критическое из-за ранений. В настоящее время российские полевые врачи прилагают все усилия для его спасения. Сохранить ему жизнь особенно важно, поскольку французский легионер может стать ценным источником информации. Эти данные подтверждает телеграм-канал "Сводки и аналитика СВО (Резерв)", который отмечает, что наёмника пытались добить украинские "товарищи".

"По характеру ранений понятно, что его пытались добить, раненного в ногу, выстрелом в сердце. Но ему повезло", — пишут авторы военного канала.
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Напомним, ещё в апреле этого года стало известно о прибытии на Украину первых наёмников Французского иностранного легиона. Бойцы хотели оказать ВСУ помощь в Славянске. В состав подразделения входят эксперты по артиллерийской разведке и инженеры, специализирующиеся на строительстве фортификационных сооружений. Эту информацию подтвердил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен. Уже 6 мая стало известно о первых потерях в рядах формирования. Тем временем французские власти отрицают присутствие наёмников на Украине. Впрочем, власти ДНР тоже до настоящего момента не имели официальных подтверждений их прибытия.

Андрей Бражников
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