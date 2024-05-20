У Пушилина пока нет подтверждений присутствия войск Франции на Украине
Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) пока не имеют официальных подтверждений того, что на Украине находятся войска Франции. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
О том, что французские военные уже сражаются на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), ранее рассказала работающая в ДНР военкор из Франции Кристель Нэан. Журналист отметила в беседе с ТАСС, что это могут быть кадровые военные или бывшие солдаты французских войск.
"Информации, которая может свидетельствовать о том, что войска Франции присутствуют на территории оставшейся части Украины, пока нет", — подчеркнул глава ДНР в эфире телеканала "Россия 24".
Тем не менее на Украине присутствуют наёмники из Франции и других западных стран, отметил Пушилин. По его словам, это "всё-таки не войска". Вместе с тем глава ДНР дополнил, что в Донбассе с 2014 года находится много военных советников из стран Запада, в том числе из Франции.
Напомним, ещё в апреле этого года стало известно о прибытии на Украину первых наёмников Французского иностранного легиона. Бойцы хотели оказать ВСУ помощь в Славянске. В состав подразделения входят эксперты по артиллерийской разведке и инженеры, специализирующиеся на строительстве фортификационных сооружений. Эту информацию подтвердил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен. Уже 6 мая стало известно о первых потерях в рядах формирования. Тем временем французские власти отрицают присутствие наёмников на Украине.
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