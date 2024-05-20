Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) пока не имеют официальных подтверждений того, что на Украине находятся войска Франции. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

О том, что французские военные уже сражаются на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), ранее рассказала работающая в ДНР военкор из Франции Кристель Нэан. Журналист отметила в беседе с ТАСС, что это могут быть кадровые военные или бывшие солдаты французских войск.

"Информации, которая может свидетельствовать о том, что войска Франции присутствуют на территории оставшейся части Украины, пока нет", — подчеркнул глава ДНР в эфире телеканала "Россия 24".