Российские бойцы на Авдеевском направлении забрали с отбитого у противника опорника раненого украинского военного, брошенного своими товарищами. Одному из солдат ВС РФ пришлось нести пленника на плечах, по пути они вместе пели гимн России.

Бойцы ВС РФ зачистили опорник ВСУ на Авдеевском направлении и на плечах вынесли оттуда раненого украинского бойца, распевая вместе с ним гимн России. Видео © Telegram / Zvezdanews

На кадрах опубликованного телеканалом "Звезда" репортажа из зоны боевых действий показан фрагмент боя подразделения спецназа войсковой группировки "Центр" за опорный пункт ВСУ, оборудованный в лесополосе. В отбитом блиндаже оставался лишь один украинский солдат, он был ранен, а его сослуживцы ушли, оставив товарища на произвол судьбы. Российские военнослужащие не могли бросить человека умирать и вынесли его в сторону позиций ВС РФ, по пути напевая гимн РФ. Уже оказавшись в безопасности, вэсэушник рассказал то же, о чём говорили другие сдавшиеся в плен украинские военные: командиры относятся к ним не как к людям, а как к скоту.

"Просто они бросили нас на убой туда, и всё. То есть командование, руководство, эти командиры... Это не командиры, а быдло какое-то. И повели себя просто как со скотом", — пожаловался спасённый украинский боец по имени Сергей Цветков.