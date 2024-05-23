Мясорубка под Харьковом: Где Армия России 23 мая гонит ВСУ и почему военные Украины охотно идут в плен Сообщения с фронтов СВО о новых победах в Донбассе и учениях ВС РФ вблизи украинской границы 23 мая — в материале Life.ru. 23 мая, 12:06 Что происходит в зоне СВО 23 мая. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Волчанск — Харьковское направление

Можно уверенно говорить, что киевский режим готов повторять сценарий Бахмута на многих направлениях. Вспомнить Авдеевку, где укрепрайон был в самом городе. Такая же ситуация теперь и в Волчанске под Харьковом. Позиции ВСУ находятся в городе. Командование ВСУ на этот фронт стягивает большие резервы.

— На участок фронта прибыла 36-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ с Херсонщины, наспех доукомплектованная на полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области. Кроме того, сообщают о снятых с Купянского направления силах противника. Не исключается попытка противника выбить наши войска к границе, что вряд ли удастся, — отмечают "Два майора".

Уничтожать их будут из ТОС "Солнцепёк" и крупнокалиберной артиллерии. Примечательно, что российским военнослужащим 36-я бригада хорошо знакома. Это то самое подразделение, которое пыталось удержать "Азовсталь" в Мариуполе, а потом уже закрепить в Крынках. Везде была бита. У Липцов небольшое продвижение наших военных. О потерях противника говорит факт выведения с поля боя 415-го стрелкового батальона.

— 415-й отдельный стрелковый батальон ВСУ выведен в район восстановления боеспособности, а подходящие резервы утилизируются на этапе переброски (в районе н.п. Чугуев ракетным ударом уничтожено до 150 человек личного состава), — сообщает канал "Северный ветер".

Проблему у ВСУ под Харьковом заметили и в США. Одной из причин называют изменения в тактике. Собеседник The New York Times пояснил, что в 2022 году ВС РФ передвигались колоннами, а теперь этого не встретить.

ВС России в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

— Они стреляют артиллерией на большие расстояния, уничтожают всё, затем атакуют небольшими группами, но в большом количестве, с разных направлений, — пожаловался на Армию России начальник штаба оперативного батальона 13-й бригады Украины Пётр Левковский.

В Харьковской области двигаются российские войска и у Кисловки. "НгП раZVедка" заявляет, что есть продвижение в сторону Ивановки. Закрепиться там удастся в ближайшее время.

Оружие НАТО бьёт по территории России

Украинские боевики продолжают терроризировать приграничные регионы. Только за одну ночь 23 мая в Белгородской области ПВО уничтожило три реактивных снаряда РСЗО "Ольха", тридцать два реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и три БПЛА, рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации. Для того чтобы эти обстрелы прекратились, создаётся та самая "санитарная зона". Вместе с этим продолжается работа и по тылам Украины.

— Не надо стесняться говорить очевидное: этой ночью наш регион атаковали члены НАТО — Чехия (32 запущенные ракеты РСЗО Vampire) и США (четыре противорадиолокационные ракеты HARM), — резюмирует военный эксперт Михаил Онуфриенко.

В Днепропетровской области "Искандер" прилетел по целям на аэродроме "Авиаторское". По данным канала "Сварщики", поражены склад с боекомплектом, самолёты Як-40 и Миг-29. Также вблизи Днепропетровской выведен из строя НПЗ. Взрывы были слышны и в Кривом Роге. Киевский режим начал всерьёз опасаться за Сумскую область.

— Россияне в любой момент могут прибегнуть к наступлению на Сумском направлении, чтобы ещё больше растянуть линию фронта, — заметил спикер госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Новый котёл и освобождение в Донбассе, 23 мая

В результате успешных действий в Донецкой Народной Республике украинские националисты рискуют оказаться в "котле". Группировка, дислоцирующаяся в Нью-Йорке и Торецке, рискует быть окруженной с двух сторон. Это стало возможно благодаря взятию высот у Клещеевки и продвижению у п. Очеретино.

— Продвижение наших войск может способствовать расширению зоны контроля к югу от Часова Яра, но и создать по-настоящему сложные условия для группировки ВСУ в районе села под Бахмутом под громким названием Нью-Йорк, — пишет "Дневник десантника".

В самом Часове Яре бои продолжаются. ВС РФ удалось взять несколько многоэтажек. В Красногоровке также идут бои. Наши войска зачистили очаг сопротивления противника и взяли под контроль территорию складов на западной окраине населённого пункта.

— К западу от Красногоровки инженерные подразделения противника продолжают в авральном темпе строить цепь фортификационных сооружений, к которым сможет отступить гарнизон, вернее то, что от него останется, — отмечают авторы "НгП раZVедка".

Подразделения "южной" группировки войск в результате активных действий освободили село Андреевка в ДНР. Это произошло после бегства украинских войск из-под Клещеевки. Локальной победы удалось достичь в том числе благодаря неразберихе в рядах ВСУ. Сейчас противник отошёл за канал Северский Донец –Донбасс.

Отказ от пленных

Киевский режим отказывается от обмена пленными по формуле 500 на 500. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

У Украины серьёзные проблемы с пополнением войск. Повальная мобилизация тому показатель. Казалось бы, в таком случае надо бороться за каждого солдата, но нет. Стало известно, что киевский режим отказывается от обмена пленными по формуле 500 на 500. Их интересуют только 38 человек из элитных подразделений ВСУ.

Полный список тех, кто мог оказаться на Украине в ближайшее время, опубликовала Маргарита Симоньян.

— Запрашивают на обмен исключительно членов определённых распиаренных подразделений, при этом обычные бойцы не интересуют вообще. Россияне, слыша постоянные требования в свою очередь отвечают достаточно жёстко и начинают вычёркивать из списков даже тех, кого вчера предлагали на обмен без проблем, — поясняет украинский журналист Анатолий Шарий.

— Россия неоднократно и словом, и делом демонстрировала готовность к любой работе по обмену пленными и ведению этого процесса в постоянном режиме. Проблема в том, что встречные шаги украинская власть не предпринимает, зато активно манипулирует нашими пленными для выдачи необходимых пропаганде неонацистов, — отмечает канал WarGonzo.

Интересно, что такой подход может сыграть на руку сдающимся в плен украинцам. Отсутствие обмена — гарантия, что не отправят опять на фронт, а значит, жизнь будет продолжаться.

Авторы Даниил Черных