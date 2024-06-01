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Регион
1 июня, 04:07

"Дело пахнет керосином": Угнавший танк боец ВСУ рассказал о предложении от спецслужб Польши

Угнавший танк боец ВСУ Лихачёв: Спецслужбы Польши склоняли к шпионажу в Донбассе

Польские спецслужбы пытались завербовать бывшего военнослужащего ВСУ Максима Лихачёва, предлагая ему заняться шпионажем на территории Донбасса. Об этом перешедший на сторону России мужчина рассказал в беседе с ТАСС.

"На мясокомбинате я работал в Польше, и украинцы меня там познакомили с поляками. В общем, эти поляки начали мне предлагать, чтобы я работал [и вёл разведдеятельность] на их, так сказать, организацию. <...> Я отказался, понял, что дело пахнет керосином", — сообщил Лихачёв.

По словам экс-военнослужащего украинской армии, полякам требовалась информация из ДНР и ЛНР. Их также интересовало место его рождения и фактический адрес ближайших родственников. В ситуацию, однако, вмешались "новые знакомые" мужчины — россияне, которые помогли ему выехать из Польши.

Раненый солдат ВСУ пел гимн России, пока наш спецназовец выносил его с поля боя на плечах. Эпичное видео
Раненый солдат ВСУ пел гимн России, пока наш спецназовец выносил его с поля боя на плечах. Эпичное видео

Напомним, что уроженец города Сватово Луганской области Максим Лихачёв решил сдаться ВС РФ и прихватил с собой настоящий танк Т-64. Эффектный побег военнослужащего и его приём на российской стороне попали на видео. После этого он призвал сослуживцев поднять штыки против киевского режима, назвав действия нынешних властей Незалежной геноцидом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Cristopher rogel blanquet

Лариса Сафронова
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