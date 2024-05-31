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Регион
31 мая, 08:33
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"Пацаны, разворачивайте оружие": Угнавший танк боец ВСУ призвал товарищей пойти на Киев

Угнавший танк боец ВСУ Лихачёв призвал товарищей выступить против Киева

Бывший боец ВСУ Максим Лихачёв, недавно сдавшийся в плен вместе с танком Т-64, призвал сослуживцев поднять штыки против киевского режима. Он назвал действия нынешних властей Незалежной геноцидом.

"Пацаны, сослуживцы, <...> разворачивайте оружие и идите против той власти, которая истребляет нас. Это просто геноцид", — сказал солдат в беседе с ТАСС.

Раненый солдат ВСУ пел гимн России, пока наш спецназовец выносил его с поля боя на плечах. Эпичное видео
Раненый солдат ВСУ пел гимн России, пока наш спецназовец выносил его с поля боя на плечах. Эпичное видео

Напомним, Максим Лихачёв — уроженец луганского Сватова. Боец решил сдаться ВС РФ и прихватил с собой настоящий танк Т-64. Эффектный побег военнослужащего и его приём на российской стороне попал на видео.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Матвей Константинов
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