"Пацаны, разворачивайте оружие": Угнавший танк боец ВСУ призвал товарищей пойти на Киев
Угнавший танк боец ВСУ Лихачёв призвал товарищей выступить против Киева
Бывший боец ВСУ Максим Лихачёв, недавно сдавшийся в плен вместе с танком Т-64, призвал сослуживцев поднять штыки против киевского режима. Он назвал действия нынешних властей Незалежной геноцидом.
"Пацаны, сослуживцы, <...> разворачивайте оружие и идите против той власти, которая истребляет нас. Это просто геноцид", — сказал солдат в беседе с ТАСС.
Напомним, Максим Лихачёв — уроженец луганского Сватова. Боец решил сдаться ВС РФ и прихватил с собой настоящий танк Т-64. Эффектный побег военнослужащего и его приём на российской стороне попал на видео.
Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO