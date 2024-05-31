Бывший боец ВСУ Максим Лихачёв, недавно сдавшийся в плен вместе с танком Т-64, призвал сослуживцев поднять штыки против киевского режима. Он назвал действия нынешних властей Незалежной геноцидом.

"Пацаны, сослуживцы, <...> разворачивайте оружие и идите против той власти, которая истребляет нас. Это просто геноцид", — сказал солдат в беседе с ТАСС.