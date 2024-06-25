"Готов к Победе": Стала известна судьба танка Т-64, на котором боец ВСУ перешёл на сторону РФ

Танк Т-64, на котором боец ВСУ Максим Лихачёв перешёл на сторону России, передали на вооружение интернациональной бригаде "Пятнашка". Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на своего корреспондента.

Угнанный экс-бойцом ВСУ танк Т-64 передали на вооружение "Пятнашке". Видео © Telegram / 360.ru

"Сейчас эту боевую машину передали легендарной "Пятнашке", танк имеет динамическую защиту, высокую скорострельность, хорошую проходимость", — отметил журналист в репортаже.

Один из российских военнослужащих добавил, что танк полностью готов к бою. На такой машине, как он подчеркнул, наши бойцы придут к победе. Кстати, на кадрах можно заметить, что на дуло Т-64 была нанесена фамилия экс-военного ВСУ Лихачёва.