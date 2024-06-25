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25 июня, 16:27

"Готов к Победе": Стала известна судьба танка Т-64, на котором боец ВСУ перешёл на сторону РФ

360.ru: Угнанный экс-бойцом ВСУ танк Т-64 передали на вооружение "Пятнашке"

Танк Т-64, на котором боец ВСУ Максим Лихачёв перешёл на сторону России, передали на вооружение интернациональной бригаде "Пятнашка". Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на своего корреспондента.

Угнанный экс-бойцом ВСУ танк Т-64 передали на вооружение "Пятнашке". Видео © Telegram / 360.ru

"Сейчас эту боевую машину передали легендарной "Пятнашке", танк имеет динамическую защиту, высокую скорострельность, хорошую проходимость", — отметил журналист в репортаже.

Один из российских военнослужащих добавил, что танк полностью готов к бою. На такой машине, как он подчеркнул, наши бойцы придут к победе. Кстати, на кадрах можно заметить, что на дуло Т-64 была нанесена фамилия экс-военного ВСУ Лихачёва.

Напомним, что бригада "Пятнашка" была сформирована в ДНР ещё в 2014 году, она получила своё название по количеству бойцов, которые стали первыми добровольцами. Сейчас в батальоне служат люди самых разных национальностей: русские, осетины, казахи, дагестанцы, ингуши.

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Ранее сообщалось, что уроженец города Сватово (ЛНР) Максим Лихачёв решил сдаться ВС РФ и прихватил с собой танк Т-64. Эффектный побег военнослужащего и его приём на российской стороне попали на видео. После этого он призвал сослуживцев поднять штыки против киевского режима. Лихачёв назвал действия нынешних властей Незалежной геноцидом и подал документы, чтобы получить российское гражданство.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Исакова
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