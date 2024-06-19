В Госдуме оценили желание угнавшего танк экс-бойца ВСУ стать россиянином

Бывший боец ВСУ Максим Лихачёв, который перешёл на сторону РФ на танке Т-64, может получить российское гражданство, если он не успел совершить каких-либо преступлений. Об этом сообщил член Комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. По его словам, в настоящее время данным вопросом занимаются отечественные спецслужбы.

"Надо изучить, что он в ВСУ делал. Я думаю, в этом всём разберутся. Если там никаких казусов нет, его там загребли силой в ВСУ, то почему бы и нет", — сказал Заварзин в беседе с "Лентой.ру".