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Регион
Опубликовано 19 июня 2024, 13:07
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В Госдуме оценили желание угнавшего танк экс-бойца ВСУ стать россиянином

Депутат Заварзин: Угнавший танк экс-боец ВСУ может получить гражданство РФ

Максим Лихачёв. Обложка © ТАСС / Галина Зверева

Максим Лихачёв. Обложка © ТАСС / Галина Зверева

Бывший боец ВСУ Максим Лихачёв, который перешёл на сторону РФ на танке Т-64, может получить российское гражданство, если он не успел совершить каких-либо преступлений. Об этом сообщил член Комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. По его словам, в настоящее время данным вопросом занимаются отечественные спецслужбы.

"Надо изучить, что он в ВСУ делал. Я думаю, в этом всём разберутся. Если там никаких казусов нет, его там загребли силой в ВСУ, то почему бы и нет", — сказал Заварзин в беседе с "Лентой.ру".

Парламентарий отметил, что в российской практике уже происходили подобные случаи. К примеру, где-то полтора месяца назад паспорта РФ получила группа бывших украинских военных, которые отказались выполнять приказы командования. Тем не менее Заварзин призвал с осторожностью выдавать гражданство, чтобы в нашу страну не попали преступники.

Ранее сообщалось, что уроженец города Сватово (ЛНР) Максим Лихачёв решил сдаться ВС РФ и прихватил с собой настоящий танк Т-64. Эффектный побег военнослужащего и его приём на российской стороне попали на видео. После этого он призвал сослуживцев поднять штыки против киевского режима. Лихачёв назвал действия нынешних властей Незалежной геноцидом и подал документы, чтобы получить российское гражданство.

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Наталья Исакова
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