В Госдуме оценили желание угнавшего танк экс-бойца ВСУ стать россиянином
Депутат Заварзин: Угнавший танк экс-боец ВСУ может получить гражданство РФ
Максим Лихачёв. Обложка © ТАСС / Галина Зверева
Бывший боец ВСУ Максим Лихачёв, который перешёл на сторону РФ на танке Т-64, может получить российское гражданство, если он не успел совершить каких-либо преступлений. Об этом сообщил член Комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. По его словам, в настоящее время данным вопросом занимаются отечественные спецслужбы.
"Надо изучить, что он в ВСУ делал. Я думаю, в этом всём разберутся. Если там никаких казусов нет, его там загребли силой в ВСУ, то почему бы и нет", — сказал Заварзин в беседе с "Лентой.ру".
Парламентарий отметил, что в российской практике уже происходили подобные случаи. К примеру, где-то полтора месяца назад паспорта РФ получила группа бывших украинских военных, которые отказались выполнять приказы командования. Тем не менее Заварзин призвал с осторожностью выдавать гражданство, чтобы в нашу страну не попали преступники.
Ранее сообщалось, что уроженец города Сватово (ЛНР) Максим Лихачёв решил сдаться ВС РФ и прихватил с собой настоящий танк Т-64. Эффектный побег военнослужащего и его приём на российской стороне попали на видео. После этого он призвал сослуживцев поднять штыки против киевского режима. Лихачёв назвал действия нынешних властей Незалежной геноцидом и подал документы, чтобы получить российское гражданство.