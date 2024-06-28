В Смоленской области пресекли атаку девяти украинских дронов-камикадзе
Силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы пресекли атаки девяти дронов-камикадзе на военный объект ВС России в Починковском районе Смоленской области. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин.
"По предварительной информации, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет", — написал чиновник в телеграм-канале, добавив, что на месте работают все оперативные службы.
Анохин также призвал жителей региона сохранять спокойствие и не вести съёмку действий российской ПВО.
Минувшей ночью силы ПВО уничтожили семь БПЛА над Тверской, Московской и Белгородской областями. Вражеские летательные аппараты удалось обнаружить и ликвидировать.
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