В Смоленской области пресекли атаку девяти украинских дронов-камикадзе

Силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы пресекли атаки девяти дронов-камикадзе на военный объект ВС России в Починковском районе Смоленской области. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин.

"По предварительной информации, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет", — написал чиновник в телеграм-канале, добавив, что на месте работают все оперативные службы.

Анохин также призвал жителей региона сохранять спокойствие и не вести съёмку действий российской ПВО.