Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июня, 04:22

Семь украинских БПЛА уничтожено за ночь над тремя российскими регионами

Силы ПВО уничтожили семь БПЛА над Тверской, Московской и Белгородской областями

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников самолётного типа над тремя российскими регионами. Вражеские объекты удалось обнаружить и ликвидировать в Тверской, Московской и Белгородской областях, сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре БПЛА над территорией Тверской, два БПЛА над территорией Московской и один БПЛА над территорией Белгородской областей", — рассказали в оборонном ведомстве.

Украинский БПЛА атаковал деревню Стропицы под Курском, повреждено здание школы
Украинский БПЛА атаковал деревню Стропицы под Курском, повреждено здание школы

Об уничтожении беспилотников над территорией Тверской области ранее сообщало региональное правительство. Дроны были сбиты в Конаковском муниципальном округе, пострадавших нет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Оксана Попова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
  • Московская область
  • Тверская область
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров