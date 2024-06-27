Семь украинских БПЛА уничтожено за ночь над тремя российскими регионами
Силы ПВО уничтожили семь БПЛА над Тверской, Московской и Белгородской областями
Минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников самолётного типа над тремя российскими регионами. Вражеские объекты удалось обнаружить и ликвидировать в Тверской, Московской и Белгородской областях, сообщили в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре БПЛА над территорией Тверской, два БПЛА над территорией Московской и один БПЛА над территорией Белгородской областей", — рассказали в оборонном ведомстве.
Об уничтожении беспилотников над территорией Тверской области ранее сообщало региональное правительство. Дроны были сбиты в Конаковском муниципальном округе, пострадавших нет.
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