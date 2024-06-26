Украинский БПЛА атаковал деревню Стропицы под Курском, повреждено здание школы
Последствия атаки украинского беспилотника на деревню Стропицы под Курском. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов
Украинский дрон атаковал деревню Стропицы Курской области, в результате было повреждено здание старой школы. Как сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов, образовательное учреждение не работает уже два года.
"Сегодня в результате атаки украинского БПЛА в деревне Стропицы Рыльского района повреждено здание недействующей два года школы, а также три домовладения и один легковой автомобиль", — написал он в телеграм-канале в среду, 26 июня.
Смирнов показал фото с последствиями атаки. В частности, на кадрах запечатлены выбитые стёкла машины. Врио губернатора Курской области пообещал оказать собственникам помощь в восстановлении имущества.
Накануне украинские войска обстреляли город Суджа Курской области. В результате ударов местная жительница получила ранения.