Украинский БПЛА атаковал деревню Стропицы под Курском, повреждено здание школы

Украинский дрон атаковал деревню Стропицы Курской области, в результате было повреждено здание старой школы. Как сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов, образовательное учреждение не работает уже два года.

"Сегодня в результате атаки украинского БПЛА в деревне Стропицы Рыльского района повреждено здание недействующей два года школы, а также три домовладения и один легковой автомобиль", — написал он в телеграм-канале в среду, 26 июня.