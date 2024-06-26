Средства ПВО сбили украинскую ракету над Курской областью
Смирнов: Украинская ракета сбита над Дмитриевским районом Курской области
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету над Дмитриевским районом Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
В телеграм-канале он призвал местных граждан при обнаружении обломков ракет не приближаться к ним и сразу же сообщить об этом в Единую дежурную диспетчерскую службу по номеру 112.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по посту радиационного контроля Запорожской АЭС, который находится в Великой Знаменке. В результате обстрела он был полностью уничтожен.
ТАСС / Александр Полегенько