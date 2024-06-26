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Регион
26 июня, 09:14

Средства ПВО сбили украинскую ракету над Курской областью

Смирнов: Украинская ракета сбита над Дмитриевским районом Курской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету над Дмитриевским районом Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

В телеграм-канале он призвал местных граждан при обнаружении обломков ракет не приближаться к ним и сразу же сообщить об этом в Единую дежурную диспетчерскую службу по номеру 112.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по посту радиационного контроля Запорожской АЭС, который находится в Великой Знаменке. В результате обстрела он был полностью уничтожен.

Беспилотники ВСУ попытались атаковать военные объекты в Смоленской области
Беспилотники ВСУ попытались атаковать военные объекты в Смоленской области
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ТАСС / Александр Полегенько

Иван Косицын
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