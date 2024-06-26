При обстреле ВСУ уничтожен пост радиационного контроля ЗАЭС в Великой Знаменке
При атаке ВСУ уничтожен пост радиационного контроля ЗАЭС в Великой Знаменке. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально
ВСУ нанесли удар по посту радиационного контроля Запорожской АЭС, который находится в Великой Знаменке. В результате артиллерийского обстрела он был полностью уничтожен. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС.
При атаке ВСУ уничтожен пост радиационного контроля ЗАЭС в Великой Знаменке. Фото © Telegram / ЗАЭС. Официально
"Специалистами АЭС выполнен ряд компенсирующих мероприятий по контролю радиационной обстановки в районе расположения станции", — говорится в сообщении в телеграм-канале.
На ЗАЭС уточнили, что радиационный контроль окружающей среды на площадке, в санитарной защитной зоне и зоне наблюдения ведётся в постоянном режиме. Уточняется, что уровень радиации не превышает естественных фоновых значений.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали подстанцию "Радуга" в Энергодаре, из-за чего повредился трансформатор. Кроме того, 19 июня армия Украины дронами ударила по другой подстанции — "Луч". В результате обстрела город оказался обесточен. Позже энергоснабжение было восстановлено.