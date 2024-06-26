При обстреле ВСУ уничтожен пост радиационного контроля ЗАЭС в Великой Знаменке

ВСУ нанесли удар по посту радиационного контроля Запорожской АЭС, который находится в Великой Знаменке. В результате артиллерийского обстрела он был полностью уничтожен. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

При атаке ВСУ уничтожен пост радиационного контроля ЗАЭС в Великой Знаменке. Фото © Telegram / ЗАЭС. Официально

"Специалистами АЭС выполнен ряд компенсирующих мероприятий по контролю радиационной обстановки в районе расположения станции", — говорится в сообщении в телеграм-канале.