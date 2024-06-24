Директор МАГАТЭ Гросси потребовал прекратить обстрелы Энергодара

Участившиеся удары по запорожскому Энергодару, где расположена крупнейшая в Европе АЭС, противоречат принципам безопасности и должны быть немедленно прекращены. Соответствующее требование озвучил директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что недавние атаки повредили питающие город подстанции. Энергообъекты также снабжали электричеством промышленную зону рядом с ЗАЭС, транспортную установку станции, насосы для подачи воды и системы радиологического мониторинга.

"Кто бы ни стоял за этим, это должно прекратиться. Использование беспилотных летательных аппаратов против станции и её окрестностей становится всё более частым. Это абсолютно неприемлемо и противоречит основам безопасности", — призвал Гросси.