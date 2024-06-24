Директор МАГАТЭ Гросси потребовал прекратить обстрелы Энергодара
Последствия удара по подстанции в Энергодаре. Обложка © Flickr / IAEA Imagebank
Участившиеся удары по запорожскому Энергодару, где расположена крупнейшая в Европе АЭС, противоречат принципам безопасности и должны быть немедленно прекращены. Соответствующее требование озвучил директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.
Глава МАГАТЭ подчеркнул, что недавние атаки повредили питающие город подстанции. Энергообъекты также снабжали электричеством промышленную зону рядом с ЗАЭС, транспортную установку станции, насосы для подачи воды и системы радиологического мониторинга.
"Кто бы ни стоял за этим, это должно прекратиться. Использование беспилотных летательных аппаратов против станции и её окрестностей становится всё более частым. Это абсолютно неприемлемо и противоречит основам безопасности", — призвал Гросси.
Напомним, что важнейшие подстанции Энергодара "Луч" и "Радуга" получили урон в результате ударов ВСУ 19 и 21 июня. Город с самой большой АЭС в Европе столкнулся с серьёзными перебоями в электроснабжении. Впрочем, Гросси продолжает избегать признания Украины виновницей обстрелов.