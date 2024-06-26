Беспилотники ВСУ попытались атаковать военные объекты в Смоленской области

Силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над территорией Смоленской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены два БПЛА над территорией Смоленской области", — рассказали в оборонном ведомстве.

Информацию о попытке атаки подтвердил и губернатор региона Василий Анохин. По его словам, БПЛА намеревались ударить по военным объектам региона около 4:00 утра. Вражеские объекты были своевременно подавлены. Пострадавших, а также разрушений нет.