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Регион
26 июня, 04:17

Беспилотники ВСУ попытались атаковать военные объекты в Смоленской области

Минобороны: Силы ПВО уничтожили два украинских БПЛА над Смоленской областью

Силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над территорией Смоленской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены два БПЛА над территорией Смоленской области", — рассказали в оборонном ведомстве.

Информацию о попытке атаки подтвердил и губернатор региона Василий Анохин. По его словам, БПЛА намеревались ударить по военным объектам региона около 4:00 утра. Вражеские объекты были своевременно подавлены. Пострадавших, а также разрушений нет.

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Life.ru сообщал, что прошлой ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 30 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Вражеские объекты удалось обнаружить и нейтрализовать над территорией Белгородской и Воронежской областей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Оксана Попова
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