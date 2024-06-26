Беспилотники ВСУ попытались атаковать военные объекты в Смоленской области
Минобороны: Силы ПВО уничтожили два украинских БПЛА над Смоленской областью
Силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над территорией Смоленской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены два БПЛА над территорией Смоленской области", — рассказали в оборонном ведомстве.
Информацию о попытке атаки подтвердил и губернатор региона Василий Анохин. По его словам, БПЛА намеревались ударить по военным объектам региона около 4:00 утра. Вражеские объекты были своевременно подавлены. Пострадавших, а также разрушений нет.
Life.ru сообщал, что прошлой ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 30 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Вражеские объекты удалось обнаружить и нейтрализовать над территорией Белгородской и Воронежской областей.
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