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24 июня, 22:26

В Белгороде после массированной атаки БПЛА пострадала женщина

Гладков: Женщина пострадала при массированной атаке БПЛА на Белгород

Массированной атаке украинских БПЛА подверглись Белгород и Белгородский район. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате происшествия пострадала женщина.

"Город Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке БПЛА. По предварительной информации, пострадал один мирный житель. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой руки бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 Белгорода", — написал Гладков в телеграм-канале.

Также он сообщил о повреждении окон в четырёх квартирах в Белгороде, в одном частном доме повреждены кровля и фасад. Дефекты получили два коммерческих объекта, автомобиль и линия газоснабжения.

Что касается Белгородского района, то там в посёлке Северный в трёх квартирах многоквартирного дома выбиты окна. Другая информация о последствиях уточняется.

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Ранее очевидцы сообщили о взрывах над Белгородом. По их словам, несколько громких взрывов были слышны ближе к полуночи, в том числе в Белгороде, Грайвороне, в городском поселении Томаровка.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Zhukovichby

Оксана Попова
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