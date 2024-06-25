В Белгороде после массированной атаки БПЛА пострадала женщина

Массированной атаке украинских БПЛА подверглись Белгород и Белгородский район. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате происшествия пострадала женщина.

"Город Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке БПЛА. По предварительной информации, пострадал один мирный житель. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой руки бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 Белгорода", — написал Гладков в телеграм-канале.

Также он сообщил о повреждении окон в четырёх квартирах в Белгороде, в одном частном доме повреждены кровля и фасад. Дефекты получили два коммерческих объекта, автомобиль и линия газоснабжения.

Что касается Белгородского района, то там в посёлке Северный в трёх квартирах многоквартирного дома выбиты окна. Другая информация о последствиях уточняется.