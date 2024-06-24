Мужчина ранен при атаке дрона-камикадзе ВСУ в Белгородской области

ВСУ вновь атаковали Белгородскую область с помощью дрона-камикадзе. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, под обстрел украинских войск попало село Безымено, где ранения получил один человек.

"В районе села Безымено Грайворонского городского округа дрон-камикадзе ВСУ атаковал движущийся автомобиль. В результате взрыва пострадал водитель. Мужчина с черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями лопатки и плеч самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ", — написал глава региона в телеграм-канале.

Украина третий раз за день атаковала Белгородчину, раненых уже 9

Украина третий раз за день атаковала Белгородчину, раненых уже 9

Напомним, сегодня утром, 24 июня, ВСУ уже обстреливали Грайворон. Сообщалось о трёх пострадавших, которых отправили в больницу. Также в результате украинской атаки повреждения получили шесть частных домов и два гаража. А в селе Муром Шебекинского городского округа атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе сегодня подвергся движущийся по дороге автомобиль. Ранения получил мужчина.