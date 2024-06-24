Четыре мирных жителя пострадали при утренней атаке ВСУ на Белгородскую область

В результате удара ВСУ по городу Грайворону в Белгородской области пострадали три мирных жителя. Медики скорой помощи доставили их в больницу. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

"У двух женщин осколочные ранения ног и рук, состояние — средней степени тяжести. Для прохождения дальнейшего лечения их доставят в городскую больницу № 2 Белгорода. У третьего пострадавшего, 19-летнего молодого человека, осколочные ранения ног. В настоящее время его осматривают врачи Грайворонской ЦРБ. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", — написал Гладков.