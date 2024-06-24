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24 июня, 07:40

Четыре мирных жителя пострадали при утренней атаке ВСУ на Белгородскую область

Гладков: В Грайвороне из-за атаки ВСУ пострадали три человека

В Грайвороне от ударов ВСУ пострадали три мирных жителя. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov

В Грайвороне от ударов ВСУ пострадали три мирных жителя. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov

В результате удара ВСУ по городу Грайворону в Белгородской области пострадали три мирных жителя. Медики скорой помощи доставили их в больницу. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

"У двух женщин осколочные ранения ног и рук, состояние — средней степени тяжести. Для прохождения дальнейшего лечения их доставят в городскую больницу № 2 Белгорода. У третьего пострадавшего, 19-летнего молодого человека, осколочные ранения ног. В настоящее время его осматривают врачи Грайворонской ЦРБ. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", — написал Гладков.

По его словам, при атаке было повреждено шесть частных домовладений и два гаража. Также глава области рассказал, что утром 24 июня в селе Муром Шебекинского городского округа движущийся по дороге автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Ранения получил мужчина, его госпитализировали с сотрясением головного мозга и множественными осколочными ранениями рук и ног.

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Напомним, что 23 июня ВСУ ударили по пляжу Севастополя американскими ракетами ATACMS. Жертвами агрессии стали четыре человека, ещё 151 человек получил ранения. Пентагон не стал комментировать военное преступление киевского режима, а вот в Конгрессе произошедшее назвали недопустимым.

Николай Рюмин
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