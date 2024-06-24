Четыре мирных жителя пострадали при утренней атаке ВСУ на Белгородскую область
Гладков: В Грайвороне из-за атаки ВСУ пострадали три человека
В Грайвороне от ударов ВСУ пострадали три мирных жителя. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov
В результате удара ВСУ по городу Грайворону в Белгородской области пострадали три мирных жителя. Медики скорой помощи доставили их в больницу. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
"У двух женщин осколочные ранения ног и рук, состояние — средней степени тяжести. Для прохождения дальнейшего лечения их доставят в городскую больницу № 2 Белгорода. У третьего пострадавшего, 19-летнего молодого человека, осколочные ранения ног. В настоящее время его осматривают врачи Грайворонской ЦРБ. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", — написал Гладков.
По его словам, при атаке было повреждено шесть частных домовладений и два гаража. Также глава области рассказал, что утром 24 июня в селе Муром Шебекинского городского округа движущийся по дороге автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Ранения получил мужчина, его госпитализировали с сотрясением головного мозга и множественными осколочными ранениями рук и ног.
Напомним, что 23 июня ВСУ ударили по пляжу Севастополя американскими ракетами ATACMS. Жертвами агрессии стали четыре человека, ещё 151 человек получил ранения. Пентагон не стал комментировать военное преступление киевского режима, а вот в Конгрессе произошедшее назвали недопустимым.