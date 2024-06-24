Украина третий раз за день атаковала Белгородчину, раненых уже 9

Вооружённые силы Украины (ВСУ) повторно обстреляли город Грайворон в Белгородской области в понедельник, 24 июня. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"По предварительным данным, при повторном обстреле ранены пятеро мирных жителей. У одного мужчины осколочные ранения поясничной области и проникающие ранения брюшной полости, в настоящее время медиками Грайворонской ЦРБ проводится операция по извлечению осколков. Одну женщину с осколочными ранениями бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 Белгорода", — написал глава региона в телеграм-канале.

Гладков дополнил, что ещё троим пострадавшим, которые получили осколочные ранения рук и ног, медики оказали амбулаторную помощь. Кроме того, в результате повторной атаки ВСУ повреждения получили два частных дома, четыре машины, один коммерческий объект. Также был зафиксирован повторный прилёт на территории автотранспортного предприятия.

По словам губернатора, без электричества остались жители сёл Доброе, Доброивановка, Замостье, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая и хутора Тополи. В настоящее время специалисты аварийных служб переподключаются к резервным источникам питания.