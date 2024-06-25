Несколько взрывов прогремело над Белгородом, объявлена ракетная опасность
SHOT: Взрывы прогремели в небе над Белгородом, работает ПВО
Белгород. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / irisff
Несколько взрывов прогремело в небе над Белгородом. Об этом телеграм-каналу SHOT сообщили очевидцы.
По их словам, несколько громких взрывов были слышны ближе к полуночи, в том числе в Белгороде, Грайвороне, в городском поселении Томаровка. Также известно, что на всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность. Людей просят спуститься в укрытия.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали село Безымено в Белгородской области. Дрон-камикадзе ударил по движущемуся автомобилю, водитель получил ранения.