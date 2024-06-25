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Регион
24 июня, 21:23

Несколько взрывов прогремело над Белгородом, объявлена ракетная опасность

SHOT: Взрывы прогремели в небе над Белгородом, работает ПВО

Белгород. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / irisff

Белгород. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / irisff

Несколько взрывов прогремело в небе над Белгородом. Об этом телеграм-каналу SHOT сообщили очевидцы.

По их словам, несколько громких взрывов были слышны ближе к полуночи, в том числе в Белгороде, Грайвороне, в городском поселении Томаровка. Также известно, что на всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность. Людей просят спуститься в укрытия.

Украина третий раз за день атаковала Белгородчину, раненых уже 9
Украина третий раз за день атаковала Белгородчину, раненых уже 9

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали село Безымено в Белгородской области. Дрон-камикадзе ударил по движущемуся автомобилю, водитель получил ранения.

Оксана Попова
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