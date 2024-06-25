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Регион
25 июня, 04:35

Силы ПВО сбили 29 БПЛА над Белгородской областью и один над Воронежской

Силы противовоздушной обороны уничтожили 30 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Вражеские объекты удалось обнаружить и нейтрализовать над территорией Белгородской и Воронежской областей.

"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 29 БПЛА над территорией Белгородской области и уничтожен один БПЛА над территорией Воронежской области", — рассказали в оборонном ведомстве.

Части сбитого БПЛА вызвали пожар на промплощадке в Воронежской области
Части сбитого БПЛА вызвали пожар на промплощадке в Воронежской области

Напомним, что ранее сообщалось о массированной атаке БПЛА на Белгород и Белгородский район. В результате происшествия пострадала женщина, она госпитализирована. Повреждения также получили несколько многоквартирных домов. Спустя некоторое время ВСУ вновь атаковали Белгород и Белгородский район — на подлёте к городу было сбито несколько целей. При обстреле ВСУ города Строитель ранения получили мужчина и женщина.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Оксана Попова
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