Силы ПВО сбили 29 БПЛА над Белгородской областью и один над Воронежской

Силы противовоздушной обороны уничтожили 30 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Вражеские объекты удалось обнаружить и нейтрализовать над территорией Белгородской и Воронежской областей.

"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 29 БПЛА над территорией Белгородской области и уничтожен один БПЛА над территорией Воронежской области", — рассказали в оборонном ведомстве.