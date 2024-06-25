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Регион
25 июня, 02:25

Части сбитого БПЛА вызвали пожар на промплощадке в Воронежской области

Губернатор Гусев: В Воронежской области уничтожено два украинских БПЛА

Два украинских беспилотника уничтожены в Воронежской области. По информации губернатора региона Александра Гусева, части одного из сбитых дронов упали на территорию промплощадки и вызвали возгорание.

"Дежурными силами ПВО в Воронежской области обнаружены и уничтожены два украинских БПЛА самолётного типа. Части беспилотника попали на территорию одной из промплощадок. При падении некоторые фрагменты разорвались, вызвав возгорание. Оно уже ликвидировано", — рассказал глава региона.

Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал, на месте работают специалисты экстренных служб. В регионе продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА.

Российские регионы ночью подверглись массированной атаке дронов, сбито 33 БПЛА
Российские регионы ночью подверглись массированной атаке дронов, сбито 33 БПЛА

Напомним, что ночью также сообщалось о массированной атаке БПЛА на Белгород и Белгородский район. В результате происшествия пострадала женщина, она госпитализирована. Повреждения также получили несколько многоквартирных домов. Спустя некоторое время ВСУ вновь атаковали Белгород и Белгородский район — на подлёте к городу было сбито несколько целей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

Оксана Попова
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