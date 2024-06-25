Части сбитого БПЛА вызвали пожар на промплощадке в Воронежской области

Два украинских беспилотника уничтожены в Воронежской области. По информации губернатора региона Александра Гусева, части одного из сбитых дронов упали на территорию промплощадки и вызвали возгорание.

"Дежурными силами ПВО в Воронежской области обнаружены и уничтожены два украинских БПЛА самолётного типа. Части беспилотника попали на территорию одной из промплощадок. При падении некоторые фрагменты разорвались, вызвав возгорание. Оно уже ликвидировано", — рассказал глава региона.

Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал, на месте работают специалисты экстренных служб. В регионе продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА.