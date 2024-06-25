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Регион
24 июня, 23:56

ПВО сбила несколько целей над Белгородом и Белгородским районом

Гладков: Ещё один человек ранен при атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район

Система ПВО сбила несколько целей над Белгородом и Белгородским районом. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате происшествия ранения получил один человек.

"Мужчина получил осколочное ранение плеча и кисти. Бригада скорой оказала пострадавшему медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался, дальнейшее лечение будет получать амбулаторно", — рассказал глава региона.

Кроме того, в Белгороде выбиты окна в одной квартире многоквартирного дома, в одном из автосалонов полностью повреждено остекление, осколками посечено три автомобиля. Также Гладков сообщил об обстреле города Шебекино, где обошлось без пострадавших. Однако в результате прямого попадания снаряда полностью выгорело административное здание одного из предприятий.

Несколько взрывов прогремело над Белгородом, объявлена ракетная опасность
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Напомним, что ранее Гладков сообщил о массированной атаке БПЛА на Белгород и Белгородский район. В результате происшествия пострадала женщина, она госпитализирована. Повреждения также получили несколько многоквартирных домов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Olga Ganovicheva

Оксана Попова
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