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25 июня, 02:46

Мужчина и женщина ранены в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Гладков: Два человека ранены в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Яковлевский городской округ Белгородской области подвергся атаке ВСУ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Яковлевский городской округ Белгородской области подвергся атаке ВСУ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

ВСУ атаковали Яковлевский городской округ Белгородской области при помощи шести беспилотников. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате происшествия пострадали два человека — мужчина и женщина.

  • Яковлевский городской округ Белгородской области подвергся атаке ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Яковлевский городской округ Белгородской области подвергся атаке ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
  • Яковлевский городской округ Белгородской области подвергся атаке ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Яковлевский городской округ Белгородской области подвергся атаке ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Яковлевский городской округ Белгородской области подвергся атаке ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

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"Предварительно, в городе Строитель пострадали два мирных жителя. У женщины ранения ноги и руки, у мужчины — ранение плеча. Бригада скорой оказала женщине медицинскую помощь на месте, дальнейшее лечение она будет получать амбулаторно. Мужчину бригада скорой помощи доставляет в Яковлевскую ЦРБ", — сообщил Гладков.

В городе Строитель и селе Быковка повреждения получили несколько домовладений, а также автомобили. Специалисты работают на месте происшествия.

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Напомним, что ранее сообщалось о массированной атаке БПЛА на Белгород и Белгородский район. В результате происшествия пострадала женщина, она госпитализирована. Повреждения также получили несколько многоквартирных домов. Спустя некоторое время ВСУ вновь атаковали Белгород и Белгородский район — на подлёте к городу было сбито несколько целей.

Оксана Попова
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