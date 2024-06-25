Мужчина и женщина ранены в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

ВСУ атаковали Яковлевский городской округ Белгородской области при помощи шести беспилотников. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате происшествия пострадали два человека — мужчина и женщина.





"Предварительно, в городе Строитель пострадали два мирных жителя. У женщины ранения ноги и руки, у мужчины — ранение плеча. Бригада скорой оказала женщине медицинскую помощь на месте, дальнейшее лечение она будет получать амбулаторно. Мужчину бригада скорой помощи доставляет в Яковлевскую ЦРБ", — сообщил Гладков.

В городе Строитель и селе Быковка повреждения получили несколько домовладений, а также автомобили. Специалисты работают на месте происшествия.