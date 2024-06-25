Мужчина и женщина ранены в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
Гладков: Два человека ранены в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
Яковлевский городской округ Белгородской области подвергся атаке ВСУ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
ВСУ атаковали Яковлевский городской округ Белгородской области при помощи шести беспилотников. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате происшествия пострадали два человека — мужчина и женщина.
"Предварительно, в городе Строитель пострадали два мирных жителя. У женщины ранения ноги и руки, у мужчины — ранение плеча. Бригада скорой оказала женщине медицинскую помощь на месте, дальнейшее лечение она будет получать амбулаторно. Мужчину бригада скорой помощи доставляет в Яковлевскую ЦРБ", — сообщил Гладков.
В городе Строитель и селе Быковка повреждения получили несколько домовладений, а также автомобили. Специалисты работают на месте происшествия.
Напомним, что ранее сообщалось о массированной атаке БПЛА на Белгород и Белгородский район. В результате происшествия пострадала женщина, она госпитализирована. Повреждения также получили несколько многоквартирных домов. Спустя некоторое время ВСУ вновь атаковали Белгород и Белгородский район — на подлёте к городу было сбито несколько целей.