Мирная жительница ранена при утреннем обстреле ВСУ Курской области
Женщина получила ранения в результате обстрела ВСУ курского города Суджа
ВСУ нанесли удар по городу Суджа Курской области. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов
Украинские войска обстреляли город Суджа в Курской области. В результате ударов местная жительница получила ранения. Её доставили в больницу, сообщает врио губернатора региона Алексей Смирнов в своём телеграм-канале. Он добавил, что в больницу также доставили местного жителя с сердечным приступом.
ВСУ обстреляли город Суджа под Курском. Фото © Telegram / Алексей Смирнов
"После обстрела возникли пожары в трёх домовладениях. В настоящее время борьбу с огнём ведут команды спасателей. Подомовой обход будет проведён, когда позволит обстановка", — указал Смирнов.
Ранее сообщалось о массированной атаке БПЛА на Белгород и Белгородский район. В результате происшествия пострадала женщина, она доставлена в больницу. Повреждения также получили несколько многоквартирных домов. Спустя некоторое время ВСУ вновь атаковали Белгород и Белгородский район — на подлёте к городу было сбито несколько целей. А при атаке Яковлевского городского округа при помощи шести беспилотников пострадали два человека — мужчина и женщина.