Мирная жительница ранена при утреннем обстреле ВСУ Курской области

Украинские войска обстреляли город Суджа в Курской области. В результате ударов местная жительница получила ранения. Её доставили в больницу, сообщает врио губернатора региона Алексей Смирнов в своём телеграм-канале. Он добавил, что в больницу также доставили местного жителя с сердечным приступом.