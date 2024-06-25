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Регион
25 июня, 05:38

Под Белгородом погибла мирная жительница в результате прямого попадания снаряда в дом

Гладков: Мирная жительница погибла при ночном обстреле Белгородской области

Тело мирной жительницы обнаружено в Белгородском районе. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, женщина скончалась в результате прямого попадания в дом.

"Во время обхода территории Белгородского района обнаружен разрушенный частный дом в селе Беловское. Пожилая женщина скончалась в результате прямого попадания в дом", — написал губернатор Белгородской области.

Мужчина и женщина ранены в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
Мужчина и женщина ранены в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшей. Он пообещал оказать семье жертвы всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось о массированной атаке БПЛА на Белгород и Белгородский район. В результате происшествия пострадала женщина, она доставлена в больницу. Повреждения также получили несколько многоквартирных домов. Спустя некоторое время ВСУ вновь атаковали Белгород и Белгородский район — на подлёте к городу было сбито несколько целей.

Мужчина ранен при атаке дрона-камикадзе ВСУ в Белгородской области
Мужчина ранен при атаке дрона-камикадзе ВСУ в Белгородской области
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Иван Косицын
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