Под Белгородом погибла мирная жительница в результате прямого попадания снаряда в дом
Гладков: Мирная жительница погибла при ночном обстреле Белгородской области
Тело мирной жительницы обнаружено в Белгородском районе. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, женщина скончалась в результате прямого попадания в дом.
"Во время обхода территории Белгородского района обнаружен разрушенный частный дом в селе Беловское. Пожилая женщина скончалась в результате прямого попадания в дом", — написал губернатор Белгородской области.
Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшей. Он пообещал оказать семье жертвы всю необходимую помощь.
Ранее сообщалось о массированной атаке БПЛА на Белгород и Белгородский район. В результате происшествия пострадала женщина, она доставлена в больницу. Повреждения также получили несколько многоквартирных домов. Спустя некоторое время ВСУ вновь атаковали Белгород и Белгородский район — на подлёте к городу было сбито несколько целей.
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