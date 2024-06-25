Под Белгородом погибла мирная жительница в результате прямого попадания снаряда в дом

"Во время обхода территории Белгородского района обнаружен разрушенный частный дом в селе Беловское. Пожилая женщина скончалась в результате прямого попадания в дом", — написал губернатор Белгородской области.

Ранее сообщалось о массированной атаке БПЛА на Белгород и Белгородский район. В результате происшествия пострадала женщина, она доставлена в больницу. Повреждения также получили несколько многоквартирных домов. Спустя некоторое время ВСУ вновь атаковали Белгород и Белгородский район — на подлёте к городу было сбито несколько целей.