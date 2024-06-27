Ещё один беспилотник уничтожен над Тверской областью

Над территорией Тверской области силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ещё один беспилотник. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства на странице в социальной сети "ВКонтакте".

"В районе 4:00 утра 27 июня в Конаковском муниципальном округе Тверской области дежурные средства ПВО Минобороны РФ отразили ещё одну атаку БПЛА. На месте падения обломков БПЛА продолжают работать специалисты экстренных служб", — рассказали в правительстве и добавили, что пострадавших нет.