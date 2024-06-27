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Регион
27 июня, 02:23

Ещё один беспилотник уничтожен над Тверской областью

Над территорией Тверской области силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ещё один беспилотник. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства на странице в социальной сети "ВКонтакте".

"В районе 4:00 утра 27 июня в Конаковском муниципальном округе Тверской области дежурные средства ПВО Минобороны РФ отразили ещё одну атаку БПЛА. На месте падения обломков БПЛА продолжают работать специалисты экстренных служб", — рассказали в правительстве и добавили, что пострадавших нет.

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Об уничтожении первого беспилотника над территорией Тверской области сообщалось ранее. Известно, что он был сбит в Конаковском муниципальном округе, обошлось без пострадавших.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Оксана Попова
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