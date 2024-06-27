Силы ПВО сбили беспилотник в небе над Тверской областью
Правительство: Средства ПВО уничтожили беспилотник над Тверской областью
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией Тверской области украинский беспилотник. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
"В ночь на 27 июня в Конаковском муниципальном округе Тверской области дежурными средствами ПВО Минобороны РФ уничтожен БПЛА. В настоящее время на месте падения обломков аппарата работают специалисты экстренных служб, которые ликвидируют последствия падения БПЛА. Пострадавших нет", — сказано в сообщении на странице правительства в сети "ВКонтакте".
Прошлой ночью силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над территорией Смоленской области. Дроны ВСУ безуспешно пытались атаковать военные объекты региона.
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