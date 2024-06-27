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Регион
27 июня, 01:59

Силы ПВО сбили беспилотник в небе над Тверской областью

Правительство: Средства ПВО уничтожили беспилотник над Тверской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией Тверской области украинский беспилотник. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"В ночь на 27 июня в Конаковском муниципальном округе Тверской области дежурными средствами ПВО Минобороны РФ уничтожен БПЛА. В настоящее время на месте падения обломков аппарата работают специалисты экстренных служб, которые ликвидируют последствия падения БПЛА. Пострадавших нет", — сказано в сообщении на странице правительства в сети "ВКонтакте".

Силы ПВО сбили 29 БПЛА над Белгородской областью и один над Воронежской
Силы ПВО сбили 29 БПЛА над Белгородской областью и один над Воронежской

Прошлой ночью силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над территорией Смоленской области. Дроны ВСУ безуспешно пытались атаковать военные объекты региона.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Оксана Попова
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