Ещё шесть реактивных беспилотников сбито над Брянской областью
Ещё шесть реактивных беспилотников сбито над Брянской областью российскими средствами противовоздушной обороны, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Шесть реактивных БПЛА самолётного типа уничтожено над территорией Карачевского района силами ПВО Минобороны РФ", — написал глава региона. Он уточнил, что в результате провальной атаки ВСУ никто не пострадал, разрушений также нет.
Сегодня ночью украинские военные пытались ударить по Брянской области с помощью пяти БПЛА. Беспилотники были уничтожены над Трубчевским, Навлинским и Суземским районами, а также над Брянском.
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