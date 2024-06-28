Ещё шесть реактивных беспилотников сбито над Брянской областью российскими средствами противовоздушной обороны, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Шесть реактивных БПЛА самолётного типа уничтожено над территорией Карачевского района силами ПВО Минобороны РФ", — написал глава региона. Он уточнил, что в результате провальной атаки ВСУ никто не пострадал, разрушений также нет.