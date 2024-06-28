Средства ПВО за ночь отразили атаку 25 дронов ВСУ в пяти регионах России
За минувшую ночь средства противовоздушной обороны отразили атаки 25 украинских беспилотников в пяти регионах России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Над Брянской областью перехвачено и уничтожено 12 дронов. Девять БПЛА сбито над Смоленской областью. Атаки двух дронов отражены в Курской области, одного — в Воронежской. Ещё один летательный аппарат перехвачен над Ростовской областью.
Также украинский дрон атаковал нефтебазу в Тамбовской области. В результате там произошло возгорание, которое оперативно локализовали. О жертвах не сообщалось.
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