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Регион
28 июня, 04:27

Средства ПВО за ночь отразили атаку 25 дронов ВСУ в пяти регионах России

За минувшую ночь средства противовоздушной обороны отразили атаки 25 украинских беспилотников в пяти регионах России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Над Брянской областью перехвачено и уничтожено 12 дронов. Девять БПЛА сбито над Смоленской областью. Атаки двух дронов отражены в Курской области, одного — в Воронежской. Ещё один летательный аппарат перехвачен над Ростовской областью.

В Смоленской области пресекли атаку девяти украинских дронов-камикадзе
В Смоленской области пресекли атаку девяти украинских дронов-камикадзе

Также украинский дрон атаковал нефтебазу в Тамбовской области. В результате там произошло возгорание, которое оперативно локализовали. О жертвах не сообщалось.

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VK / Минобороны России

Артур Лапсаков
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