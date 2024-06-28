Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июня, 08:16

Мощное землетрясение произошло у берегов Перу, объявлена угроза цунами

Мощное землетрясение произошло у берегов Перу, объявлена угроза цунами. Freepik.com / wirestock

Мощное землетрясение произошло у берегов Перу, объявлена угроза цунами. Freepik.com / wirestock

Мощное землетрясение магнитудой 7,0 произошло у берегов Перу, объявлена угроза цунами. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По данным учёных, эпицентр находился в 250 километрах от города Ики, очаг — на глубине 56 километров. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Сигнал планеты: Учёные встревожены поведением земного ядра
Сигнал планеты: Учёные встревожены поведением земного ядра

А несколько дней назад землетрясение магнитудой 6,1 было зафиксировано на территории Венесуэлы. Жители близлежащих населённых пунктов не почувствовали подземных толчков. Тревога цунами не объявлялась.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • перу
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров