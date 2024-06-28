Мощное землетрясение произошло у берегов Перу, объявлена угроза цунами

Мощное землетрясение магнитудой 7,0 произошло у берегов Перу, объявлена угроза цунами. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По данным учёных, эпицентр находился в 250 километрах от города Ики, очаг — на глубине 56 километров. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.