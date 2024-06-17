Сигнал планеты: Учёные встревожены поведением земного ядра Сейсмологи давно замечают загадочный феномен в сердце планеты и размышляют о возможных последствиях на поверхности. 16 июня, 21:35 Shutterstock / FOTODOM / Pavel Chagochkin, Denis---S

Если бы можно было взять Плутон и поместить внутрь Земли, он бы как раз уместился в пространстве её внутреннего ядра, то есть самой сердцевины: они практически идентичны по размерам — примерно 2400 километров в диаметре. Наш внутренний Плутон представляет собой твёрдый железоникелевый шар, раскалённый до температуры более пяти тысяч градусов, как на поверхности Солнца. Он собой нагревает внешнюю жидкую часть ядра, которая от нагрева всё время перемешивается, в ней от этого идёт электрический ток, а вместе с ним создаётся мощное магнитное поле, распространяющееся далеко за пределы всей планеты и защищающее нас и всё живое от убийственной космической радиации.

О своём внутреннем мире планета рассказывает нам, когда мы её "слушаем": ударные волны землетрясений по-разному проходят через разные вещества, и это позволяет сейсмологам заглянуть в самое сердце Земли. А в последние годы помимо общей "статичной" картины внутреннего строения планеты удалось построить картину динамичную, то есть картину движения разных частей Земли относительно друг друга. И картина оказалась довольно своеобразной. Выяснилось, что ядро вращается не совсем в том ритме, в котором планета в целом.

Интенсивность вращения ядра сейсмологи тоже угадывают по характеру волн: если проследить за волнами многократно повторяющихся подземных толчков в одном и том же месте, то через определённые промежутки времени характер этих волн будет одинаковым. Как подозревают учёные, ядро Земли представляет собой не совсем однородный и идеально округлый шар — он с одной стороны местами более плотный, чем с другой.

Самое интересное, период его вращения вокруг оси не составляет ровно те же 24 часа, что и для всей Земли в целом. Кстати, ось у ядра тоже собственная, она не совпадает с общей осью Земли. Более того, вовсе не обязательно ядро будет всегда вращаться в том же самом направлении, что и всё остальное, преспокойно может крутиться и в обратную сторону. Полагают, что так происходит под влиянием двух противостоящих друг другу сил: с одной стороны, перемешивание (конвекция) в жидком внешнем ядре ускоряет вращение твёрдой сердцевины, а с другой — гравитация остальной планеты, наоборот, тормозит, замедляет ядро.

Просмотрев архивные сейсмические данные за последние десятилетия, исследователи ранее сделали удивительный вывод: примерно с 1970-х годов по 2000-е ядро Земли было впереди планеты всей, то есть вращалось несколько быстрее, но потом внезапно стало замедляться и примерно к 2010 году остановилось, а потом снова пришло в движение, только уже "против течения", в противоположную сторону. То есть сейчас, когда Земля, как и всегда, вращается слева направо, ядро её кружится обратно, справа налево.

Фото © Nature

Недавно другая команда учёных решила провести собственное расследование и сравнила данные о землетрясениях на Южных Сандвичевых островах, расположенных между Южной Америкой и Антарктидой. И получилась в целом похожая картина: с 2003 по 2008 год ядро вращалось в том же направлении, что и Земля, но чуть быстрее, а с 2008 по 2023 год отмечается обратное и гораздо более медленное вращение.

При этом в период где-то между 2005 и 2015 годом (то есть "вокруг" 2010-го) ядро двигалось слабо и, возможно, какое-то время не двигалось совсем. Таким образом, подтверждается, что в движении ядра Земли действительно есть такая необычная цикличность и полученные данные не противоречат ранее построенному сценарию, в котором ядро 35 лет вращается в одну сторону, а потом ещё 35 лет — в другую. Как пишут авторы исследования, в целом для планеты это может означать маленькое изменение продолжительности суток — всего на какие-то миллисекунды, что мы с вами вряд ли заметим.

Авторы Адель Романенкова