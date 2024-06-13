А ведь это убежище: Загадочный объект на Марсе навёл учёных на интересную мысль Таких объектов на самом деле наблюдают целую коллекцию, притом не только на Красной планете, и учёные давно размышляют о том, чтобы попасть внутрь. 13 июня, 05:23 У учёных нет практически никаких сомнений, что эти странные "дыры" представляют собой косвенный опознавательный знак. Коллаж © Life.ru Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nazarii_Neshcherenskyi, © Шедеврум

Этот снимок был сделан камерой межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter с высоты 256 километров в августе 2022 года. После получения отснятых материалов их ещё долгие годы продолжают пересматривать и периодически публикуют то, что находят особенно интересным. Вот недавно решили поделиться этой фотографией.

Отверстие на поверхности Марса в окрестностях крупного щитового вулкана Арсия. uahirise.org / NASA / JPL-Caltech / UArizona

Зияющее отверстие имеет в диаметре всего несколько метров и находится неподалёку от потухшего марсианского вулкана Арсия — одного из трёх великолепных вулканов, которые выстроились почти в одну линию, как в шеренгу, перед самым главным, крупнейшим, — вулканом Олимп. Сверху вниз: Гора Аскрийская, Гора Павлина и самая нижняя — Гора Арсия (эти вулканы также называют горами). Так вот, удивительная "дыра" находится на самом деле, можно сказать, между Арсией и Горой Павлина.

Гора Аскрийская (сверху), Гора Павлина (посередине) и Гора Арсия (снизу) — гигантские потухшие вулканы на Марсе. Фото © Wikipedia / Viking I. NASA

Всё это щитовые вулканы — их пологие склоны образованы многочисленными разливами огромных масс лавы. И, в частности, в окрестностях Арсии замечено довольно много загадочных провалов. Вот, к примеру, целый набор найденных там довольно обширных отверстий — от 100 до более чем 200 метров в диаметре.

Провалы на поверхности Марса в окрестностях Горы Арсия, снятые спутником 2001 Mars Odyssey в 2007 году. Фото © Wikipedia / NASA

А вот один из примеров точно такого же феномена, но уже на Луне — в Море Мечты.

Отверстие в Море Мечты на Луне. Фото © Wikipedia / NASA

У учёных нет практически никаких сомнений, что эти странные "дыры" представляют собой косвенный опознавательный знак происходивших когда-то вулканических процессов, а именно — они ведут в длинные подземные (точнее, подмарсианские или подлунные) тоннели, которые в незапамятные времена пробурила раскалённая магма. Такие тоннели называют лавовыми трубками. Лава мчалась со скоростями, по примерным подсчётам, около 60 километров в час, проделывала себе ход и стекала куда-то дальше, а тоннель за ней так и оставался. Такие пещеры есть и на Земле, вот как, к примеру, изнутри выглядит одна из них, расположенная на Гавайях.

Лавовая трубка на острове Гавайи. Фото © Wikipedia / Michael Oswald

Как же образуются сами отверстия в такой трубе: обрушивается потолок. Либо сам собой от того, что он в этом месте тонкий, либо, может быть, падающие астероиды провоцировали.

Правда, некоторые провалы выглядят так, что они, кажется, не являются входом в пещеру, а просто представляют собой глубокую яму. Скажем, вот такое нетипичное отверстие, кстати, возле той же Горы Арсия. Обратите внимание, солнечный свет падает на правую "стенку" этой полости. Учёные из этого делают вывод, что это вертикальная шахта, то есть в данном случае лава не горизонтально шла где-то под поверхностью, а стекла с этой поверхности сверху вниз. По тени на стене этой шахты рассчитали, что её глубина должна достигать как минимум 178 метров.

Отверстие возле Горы Арсия на Марсе. Фото © uahirise.org / NASA

Но в тех случаях, когда это всё-таки обвалившийся "потолок" лавовой пещеры, это крайне интересно не только для планетологов, но и для тех, кто живёт мыслью об освоении человечеством других миров. Дело в том, что всё-таки во многих местах над трубой слой грунта достигает, по примерным представлениям, где-то десятиметровой толщины, а грунт — это спасение от радиации. Напомним, у Марса ядро магнитного поля не создаёт, а атмосфера тоже довольно-таки никудышная, разреженная. Значит, защита от вредного солнечного и галактического излучения очень слабая. Как подсчитали российские учёные, на поверхности Марса общая доза поглощённой радиации может достигать 260 миллизивертов в год. Это даже выше, чем на Международной космической станции, там 220 миллизивертов. Для сравнения, на Земле мы получаем за год всего 1 миллизиверт. Поэтому с точки зрения строительства обитаемых баз на Луне и Марсе лавовые трубки могут оказаться настоящим подарком природы: это готовые убежища. Вот только, к сожалению, есть и очевидная обратная сторона этой медали: потолок может обрушиться.

Авторы Адель Романенкова