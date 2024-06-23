Мощное землетрясение произошло в Венесуэле
В венесуэльском штате Сукре зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 было зафиксировано на территории Венесуэлы. Об этом сообщили на официальном сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
По данным экспертов, местом природного катаклизма был штат Сукре. Эпицентр подземных толчков находился в 66 километрах к северо-востоку от города Карупано, население которого составляет около 167 тысяч человек. Очаг землетрясения располагался на глубине 98 километров.
Никаких известий о разрушениях и пострадавших на территории Венесуэлы не поступало.
Ранее на Сахалине за ночь произошло два землетрясения. По словам начальника сейсмостанции "Южно-Сахалинск", магнитуда первого составила 4,1 балла. Подземные толчки были зафиксированы в 12 километрах от села Таранай. В том же районе спустя час произошёл афтершок магнитудой 2,0.
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