Мощное землетрясение произошло в Венесуэле

Землетрясение магнитудой 6,1 было зафиксировано на территории Венесуэлы. Об этом сообщили на официальном сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По данным экспертов, местом природного катаклизма был штат Сукре. Эпицентр подземных толчков находился в 66 километрах к северо-востоку от города Карупано, население которого составляет около 167 тысяч человек. Очаг землетрясения располагался на глубине 98 километров.

Никаких известий о разрушениях и пострадавших на территории Венесуэлы не поступало.