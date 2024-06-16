На Сахалине в ночь на воскресенье произошли два землетрясения

На Сахалине в ночь на 16 июня случились два землетрясения. Об этом сообщила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семёнова, пишет РИА "Новости". Магнитуда первых подземных толчков составила 4,1 балла. Их эпицентр находился в 12 километрах от села Таранай в Анивском районе — на глубине семь километров.

"По оперативным данным, его [землетрясение] ощутили жители в сёлах Таранай, Огоньки и в райцентре Анива силой до четырёх баллов, в городе Невельске — до трёх баллов", — пояснила Семёнова.

В том же районе спустя час произошёл афтершок магнитудой 2,0.