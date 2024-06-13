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13 июня, 06:42

У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,9, ощущавшееся силой до четырёх баллов. Очаг подземных толчков располагался на глубине 52 километра.

Как сообщило РИА "Новости" в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН, землетрясение произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки в 87 километрах от посёлка Усть-Камчатска.

"По оперативным данным, магнитуда в эпицентре 5,9. По инструментальной интенсивности в Усть-Камчатске толчки ощущались силой до четырёх баллов", — указали эксперты.

О жертвах и разрушениях информации нет. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, что 27 мая уже сообщалось о землетрясениях на Камчатке. Первое произошло на территории Елизовского района, его магнитуда составила 4,8. Второе было зафиксировано через несколько часов. В отдельных районах Петропавловска-Камчатского и Елизовского района подземные толчки могли ощущаться силой до четырёх баллов.

Два землетрясения произошли на Курилах
Два землетрясения произошли на Курилах
Обложка ©

Unsplash / Sasha Panarin

Иван Косицын
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