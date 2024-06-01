Два землетрясения произошли на Курилах

Утром в субботу, 1 июня, у побережья Южных Курил зафиксировано два землетрясения магнитудой 4,5. Об этом РИА "Новости" сообщила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семёнова.

"...Эпицентр [первого землетрясения] находился в Тихом океане в 104 километрах восточнее курильского острова Итуруп, очаг подземных толчков располагался на глубине 92 километра", — информировала специалист.

Через полчаса было зарегистрировано второе землетрясение — с эпицентром в 32 километрах к юго-востоку от села Горное на Итурупе. По словам сейсмолога, жители острова могли ощутить колебания силой до двух баллов. Тревога цунами при этом не объявлялась.