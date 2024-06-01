Два землетрясения произошли на Курилах
Сейсмолог Семёнова: У Южных Курил зафиксировано два землетрясения магнитудой 4,5
Утром в субботу, 1 июня, у побережья Южных Курил зафиксировано два землетрясения магнитудой 4,5. Об этом РИА "Новости" сообщила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семёнова.
"...Эпицентр [первого землетрясения] находился в Тихом океане в 104 километрах восточнее курильского острова Итуруп, очаг подземных толчков располагался на глубине 92 километра", — информировала специалист.
Через полчаса было зарегистрировано второе землетрясение — с эпицентром в 32 километрах к юго-востоку от села Горное на Итурупе. По словам сейсмолога, жители острова могли ощутить колебания силой до двух баллов. Тревога цунами при этом не объявлялась.
А 27 мая сообщалось о землетрясениях на Камчатке. Первое произошло на территории Елизовского района, его магнитуда составила 4,8. Второе было зафиксировано через несколько часов. По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского и Елизовского района подземные толчки могли ощущаться силой до четырёх баллов.
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