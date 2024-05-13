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13 мая, 01:38

Мощное землетрясение магнитудой 6 произошло в акватории Байкала

Мощное землетрясение зафиксировано на Байкале, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области. Подземные толчки магнитудой шесть произошли в акватории озера, в 50 километрах от села Гремячинск.

Сейсмособытие произошло в 07:07 по местному времени (02:07 мск). Землетрясению присвоен энергетический класс 11.9. Его почувствовали даже жители близлежащих городов.

"Интенсивность: Улан-Удэ 3–4 балла, Иркутск, Хомутово, Дзержинск, Нижний Саянтуй, Смоленщина, Сотниково — 3 балла", — сказано в сообщении.

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Сейсмическая нестабильность недавно фиксировалась и на Камчатке. За минувшие выходные там произошло сразу два землетрясения.

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Shutterstock / FOTODOM

Илья Пушкарев
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