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10 мая, 08:20

Ночной сон жителей российского региона прервала дрожь земли

В Ессентуках в ночь на 10 мая произошло землетрясение магнитудой 3,4

Минувшей ночью жители города Ессентуки ощутили сейсмическую активность — один подземный толчок произошёл в 03:49. К разрушениям в городе он не привёл, сообщил градоначальник Владимир Крутников в личном телеграм-канале.

"Сегодня ночью жители Ессентуков почувствовали землетрясение. В 03:49 был зафиксирован единичный подземный толчок. Эпицентр зафиксирован в Ставропольском крае: магнитуда 3,4, глубиной пять километров. В результате толчка не зафиксировано разрушений зданий и сооружений. Все службы города работают в штатном режиме", говорится в его публикации.

На границе Казахстана и Киргизии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7
На границе Казахстана и Киргизии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7

Ранее Life.ru сообщал о том, что в Сунженском районе Республики Ингушетия 5 мая за один день случилось сразу два разных эпизода сейсмической активности. К счастью, никто не пострадал, а здания устояли, не получив вреда от подземных колебаний. Первое землетрясение произошло в девять утра по московскому времени, а второе — спустя два часа после полудня.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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