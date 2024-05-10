Ночной сон жителей российского региона прервала дрожь земли

Минувшей ночью жители города Ессентуки ощутили сейсмическую активность — один подземный толчок произошёл в 03:49. К разрушениям в городе он не привёл, сообщил градоначальник Владимир Крутников в личном телеграм-канале.

"Сегодня ночью жители Ессентуков почувствовали землетрясение. В 03:49 был зафиксирован единичный подземный толчок. Эпицентр зафиксирован в Ставропольском крае: магнитуда 3,4, глубиной пять километров. В результате толчка не зафиксировано разрушений зданий и сооружений. Все службы города работают в штатном режиме", — говорится в его публикации.

Ранее Life.ru сообщал о том, что в Сунженском районе Республики Ингушетия 5 мая за один день случилось сразу два разных эпизода сейсмической активности. К счастью, никто не пострадал, а здания устояли, не получив вреда от подземных колебаний. Первое землетрясение произошло в девять утра по московскому времени, а второе — спустя два часа после полудня.