На границе Казахстана и Киргизии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7

У границы Казахстана с Киргизией в понедельник в 09:12 (07:12 мск) произошло землетрясение, магнитуда которого составила 5,7 балла. Об этом сообщил Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Казахстана.

Эпицентр землетрясения располагался в 194 километрах к юго-востоку от Алма-Аты, его энергетический класс составил 11,2, находясь при этом на глубине 10 километров. В селе Кеген Алма-Атинской области ощущались подземные толчки интенсивностью два балла по 12-балльной шкале МSК-64, сообщают казахские сейсмологи.