На границе Казахстана и Киргизии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7
У границы Казахстана с Киргизией в понедельник в 09:12 (07:12 мск) произошло землетрясение, магнитуда которого составила 5,7 балла. Об этом сообщил Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Казахстана.
Эпицентр землетрясения располагался в 194 километрах к юго-востоку от Алма-Аты, его энергетический класс составил 11,2, находясь при этом на глубине 10 километров. В селе Кеген Алма-Атинской области ощущались подземные толчки интенсивностью два балла по 12-балльной шкале МSК-64, сообщают казахские сейсмологи.
Ранее в России у побережья Сахалина произошло два землетрясения магнитудой 3,2 и 3,4. Первое зафиксировано в Татарском проливе в 55 километрах к западу от села Красногорск, второе ощутили в селе Вал Ногликского района, где сила колебаний составила до двух баллов.
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