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4 мая, 05:34

Два мощных землетрясения подряд разбудили российский регион

Два землетрясения магнитудой 3,2 и 3,4 произошли у побережья Сахалина

У западного и восточного побережий Сахалина в ночь на 4 мая произошло два землетрясения. Об этом сообщили в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

Первое землетрясение магнитудой 3,2 зарегистрировано в ночь на 4 мая с эпицентром в Татарском проливе, в 55 км западнее села Красногорск Томаринского района. Его очаг залегал на глубине 7 км.

Второе землетрясение зафиксировано в 07:05 местного времени (23:05 мск пятницы). Магнитуда толчков достигала 3,4 балла, их эпицентр залегал в Охотском море, в 32 км восточнее села Вал, на глубине 5 км. Его ощутили в селе Вал Ногликского района на севере Сахалина, сила колебаний составила до двух баллов.

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Ранее сразу три землетрясения произошло у побережья Камчатки. Самым мощным из них было третье. Его эпицентр был в 248 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. По словам спасателей, жители близлежащих населённых пунктов толчков не почувствовали.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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