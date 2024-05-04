Два мощных землетрясения подряд разбудили российский регион

У западного и восточного побережий Сахалина в ночь на 4 мая произошло два землетрясения. Об этом сообщили в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

Первое землетрясение магнитудой 3,2 зарегистрировано в ночь на 4 мая с эпицентром в Татарском проливе, в 55 км западнее села Красногорск Томаринского района. Его очаг залегал на глубине 7 км.

Второе землетрясение зафиксировано в 07:05 местного времени (23:05 мск пятницы). Магнитуда толчков достигала 3,4 балла, их эпицентр залегал в Охотском море, в 32 км восточнее села Вал, на глубине 5 км. Его ощутили в селе Вал Ногликского района на севере Сахалина, сила колебаний составила до двух баллов.