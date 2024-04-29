Мощное землетрясение произошло на границе Китая, Казахстана и России

В округе Алтай Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР в 35 километрах к северо-востоку от города Каба произошло землетрясение магнитудой 3,6. Об этом говорится в сообщении Алтае-Саянского филиала ЕГС РАН.

Первые толчки начались в 04:06 по московскому времени. Эпицентр сейсмической активности располагался в 26 километрах от казахстанской границы и в 100 километрах от российской. Интенсивность толчков в этом месте достигала 4,3 балла шкалы MSK-64.