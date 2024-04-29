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29 апреля, 06:58

Мощное землетрясение произошло на границе Китая, Казахстана и России

В Китае зафиксировали землетрясение магнитудой 3,6

На границе России, Китая и Казахстана произошло землетрясение. Обложка © Unsplash / Colin Lloyd

На границе России, Китая и Казахстана произошло землетрясение. Обложка © Unsplash / Colin Lloyd

В округе Алтай Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР в 35 километрах к северо-востоку от города Каба произошло землетрясение магнитудой 3,6. Об этом говорится в сообщении Алтае-Саянского филиала ЕГС РАН.

Первые толчки начались в 04:06 по московскому времени. Эпицентр сейсмической активности располагался в 26 километрах от казахстанской границы и в 100 километрах от российской. Интенсивность толчков в этом месте достигала 4,3 балла шкалы MSK-64.

Свыше 200 землетрясений произошли на Тайване за сутки
Свыше 200 землетрясений произошли на Тайване за сутки

Ранее Life.ru сообщал о том, как подземные толчки магнитудой 4,1 встревожили жителей Туапсинского района Краснодарского края: тряску почувствовали в городе Туапсе, посёлках Шепси, Небуге и Ольгинке. Эпицентр землетрясения располагался в море. К счастью, никто не пострадал и до разрушений тоже не дошло, однако многие люди всё равно были очень напуганы.

Юрий Лысенко
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