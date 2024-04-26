"Мебель дрожала": Жители курортного Туапсе пережили землетрясение и рассказали, как это было

В Туапсинском районе Краснодарского края произошло землетрясение. По сообщению Обнинского сейсмологического центра, магнитуда составила 4,1. Сразу в нескольких населённых пунктах сообщили о толчках: их ощутили жители Туапсе, посёлков Шепси, Небуга и Ольгинки.

Сам эпицентр находился в полутора километрах в море. По данным пресс-службы администрации Туапсинского района, пострадавших и разрушений нет, но многие горожане не на шутку испугались. В некоторых школах учеников даже сняли с занятий, но вскоре вернули за парты.

"Ощутили один толчок, но очень сильный. Так как работаю на 7-м этаже, эвакуировались на улицу совместно с другими коллегами. Мебель дрожала", — рассказала нашим коллегам из Газеты.Ru Юлия — жительница Туапсе.