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26 апреля, 14:25

"Мебель дрожала": Жители курортного Туапсе пережили землетрясение и рассказали, как это было

В Туапсинском районе Краснодарского края произошло землетрясение магнитудой 4,1

В Туапсинском районе Краснодарского края произошло землетрясение. По сообщению Обнинского сейсмологического центра, магнитуда составила 4,1. Сразу в нескольких населённых пунктах сообщили о толчках: их ощутили жители Туапсе, посёлков Шепси, Небуга и Ольгинки.

Сам эпицентр находился в полутора километрах в море. По данным пресс-службы администрации Туапсинского района, пострадавших и разрушений нет, но многие горожане не на шутку испугались. В некоторых школах учеников даже сняли с занятий, но вскоре вернули за парты.

"Ощутили один толчок, но очень сильный. Так как работаю на 7-м этаже, эвакуировались на улицу совместно с другими коллегами. Мебель дрожала", — рассказала нашим коллегам из Газеты.Ru Юлия — жительница Туапсе.

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Напомним, что на днях в Адыгее зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3, его эпицентр находился в 15 километрах к северо-западу от Майкопа. А в турецкой курортной Анталье зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,2. Подземные толчки были зарегистрированы в районе Каш, их очаг залегал на глубине 15 километров.

Обложка ©

Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Марина Калегина
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