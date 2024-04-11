Мощное землетрясение разбудило российский регион В Адыгее произошло землетрясение магнитудой 4,3 11 апреля, 08:21 В Адыгее произошло землетрясение. Обложка © freepik / wirestock

В Адыгее зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3, его эпицентр находился в 15 километрах к северо-западу от Майкопа. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно публикуемым сведениям, подземные толчки ощущались местными жителями в 01:31 (мск). Очаг залегания оценивается специалистами в 10 километров. Информации о разрушениях и пострадавших нет. Пользователи в Сети пишут, что проснулись, когда почувствовали лёгкую вибрацию пола и стен. Отголоски подземных толков зафиксированы и в районе Краснодара.

Ранее в США около Нью-Йорка случилось землетрясение, из-за которого даже пришлось прервать заседание Совбеза ООН. Подземные толчки ощущались и в самом мегаполисе, где тряслись стены и падали вещи с полок. Местные власти заявили, что землетрясение в Нью-Йорке стало самым крупным за последние 100 лет.

Авторы Татьяна Миссуми