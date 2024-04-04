Землетрясение произошло на северо-востоке Японии
На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 6, угрозы цунами нет
В Тихом океане, у северо-восточного побережья японского острова Хонсю, зафиксировано землетрясение магнитудой 6. По оценке национального метеорологического управления страны, угрозы цунами нет.
Очаг стихийного бедствия залегал на глубине 40 км под океанским дном, а его эпицентром стал район префектуры Фукусима. Сведений о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.
Напомним, 3 апреля на Тайвань обрушилось мощнейшее за последние 25 лет землетрясение. Толчки зафиксировали у восточного побережья острова. Их магнитуда, по данным японских специалистов, составила порядка 7,7. На острове разрушен ряд зданий. По последним данным, число жертв землетрясения выросло до 10. Сейсмологи успели зафиксировать около 60 афтершоков. По последним данным, погибли 10 человек, более тысячи пострадали.
Shutterstock / FOTODOM