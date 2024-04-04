Землетрясение произошло на северо-востоке Японии

В Тихом океане, у северо-восточного побережья японского острова Хонсю, зафиксировано землетрясение магнитудой 6. По оценке национального метеорологического управления страны, угрозы цунами нет.

Очаг стихийного бедствия залегал на глубине 40 км под океанским дном, а его эпицентром стал район префектуры Фукусима. Сведений о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.