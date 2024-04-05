"Что это было?": Землетрясение "вмешалось" в заседание Совбеза ООН в Нью-Йорке Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в США, его ощутили даже в Нью-Йорке 5 апреля, 15:42 Землетрясение произошло в США. Обложка © freepik / wirestock

В Нью-Йорке заседание Совета безопасности ООН пришлось прервать из-за землетрясения. Участники встречи не на шутку испугались, почувствовав подземные толчки. Они начали спрашивать друг друга: "Что это было?".

Всё произошло в районе 10:20 по местному времени (17:20 по Москве). Эвакуация из штаб-квартиры ООН не потребовалась, землетрясение прекратилось также внезапно, как началось, и политики вновь вернулись к повестке заседания. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр толчков находился недалеко от Нью-Йорка, в 46 километрах от города Эдисон штата Нью-Джерси, очаг зафиксирован на глубине почти в 10 километров.

"Моя команда оценивает последствия и ущерб, который мог произойти, и мы будем информировать общественность в течение дня", — написала в соцсети губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хоул.

По её словам, в самом городе магнитуда колебаний составила 4,8. В комментариях к её посту жители признались, что толчки ощущались в Нью-Йорке довольно сильно, некоторые горожане заметили, как тряслись стены и падали с полок вещи. Пользователи вспомнили, что подобное землетрясение произошло в окрестностях города в 2011 году. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет.

Накануне сообщалось, что в Тихом океане, у северо-восточного побережья японского острова Хонсю, было зафиксировано землетрясение магнитудой 6. Подземные толчки цунами не вызвали. Пострадавших нет.

Авторы Татьяна Миссуми